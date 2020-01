Concorsi al Comune per tre posti

Tre concorsi a tempo indeterminato al Comune. C'è la delibera dell'ente locale, nell'ambito del piano di fabbisogno del personale, con cui sono stati approvati gli avvisi. Si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da quel momento si apriranno i termini per le candidature. Un programmatore, un geometra e un autista: sono queste le figure degli imminenti bandi.Per il fabbisogno del Comune, il piano annuale 2019 prevede la copertura per un programmatore (categoria C), due geometri (cat. C), un autista (cat. B3). Delle due unità di geometra, una è in fase di assunzione tramite la graduatoria di un altro Comune. Per gli altri tre posti, la giunta comunale - con delibera del 31 dicembre scorso - ha varato la procedura del concorso.Dopo il passaggio formale sulla "Gazzetta Ufficiale", nella serie concorsi, Palazzo di Città procederà alla pubblicazione degli avvisi, contenenti i requisiti, le modalità di partecipazione e le scadenze per la presentazione delle domande. Si prevede che ciò avverrà nelle prossime settimane, probabilmente a febbraio, quindi per il momento non è necessario né presentarsi al Comune per informazioni né tantomeno preparare le domande."L'aggiornamento del fabbisogno - spiega il vice sindaco Vito Cornacchia, con delega in materia - tiene conto proprio della necessità di garantire il "turnover" del personale facendo fronte ai pensionamenti e rendere sempre efficiente la macchina amministrativa. In questo senso, con la mobilità in entrata abbiamo coperto altri tre posti. Stiamo quindi proseguendo con le necessarie attività per garantire il ricambio e ripristinare le unità uscite per quota 100".Sempre sull'anno appena trascorso, era pianificata l'assunzione di due istruttori amministrativi e si è provveduto utilizzando la graduatoria di un altro Comune. Prevista pure l'assunzione di un operatore di servizi vari (categoria A1) per la quale è stata trasmessa richiesta di avviamento a selezione al Centro per l'Impiego.