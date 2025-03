Concessionaria Centoducati, 40 anni al servizio degli automobilisti

5 foto Centoducati

Se Raffaele Centoducati si girasse a guardare indietro, si renderebbe conto della lunga strada che ha percorso. Un Viaggio lungo 40 anni e iniziato quasi dal nulla, con una piccola officina da elettrauto, ma con il fiuto per un futuro roseo, grazie alla capacità di cogliere al volo le opportunità e all'estrema capacità di fidelizzazione della clientela.E', infatti, il 1985 quando Raffaele apre la sua piccola officina come elettrauto. Con il passare del tempo aumenta costantemente il portafoglio clienti fino al 2000, anno della svolta, infatti Raffaele viene contattato per entrare nel circuito di vendita di KIA.Così, oltre ad officina, diventa un subagente per la vendita delle vetture della casa coreana. L'officina di via Marmolada risulta essere troppo piccola per le nuove esigenze, tanto da convincere Raffaele ad investire, acquistando un locale in Via Selva, dove ubicare l'autosalone per la vendita dei veicoli. Un centro che rimane attivo fino al 2009, anno in cui i nuovi standard richiesti dalla casa automobilistica KIA, convincono Raffaele a spostare il punto vendita in Via della Roverella 31, dove attualmente si trova ancora la sede dell'azienda.Ulteriore crescita della ditta Centoducati la si ha nel 2013, quando la società diventa anche centro revisione autorizzato: un'altra freccia a disposizione dell'azienda per poter garantire la massima efficienza e assistenza ai propri clienti. Una ditta a conduzione familiare che nel 2017 aggiunge al marchio Kia quello della Suzuki.A papà Raffaele si affiancano due dei suoi tre figli, Carlo e Alessandro. Il primo è più incline a seguire il settore dell'officina, specializzandosi nel post vendita ovvero nell'accettazione clienti, servizio ricambi e diagnosi. Il secondo, Alessandro, entrato nel 2018, si occupa invece degli aspetti commerciali come vendita, nuovo e usato, dei finanziamenti e della contabilità aziendale, oltre che della cura delle relazioni esterne.Nel 2023 Raffaele cede le redini del timone ai suoi due figli che diventano titolari dell'attività, con Raffaele che rimane comunque un punto di riferimento per i clienti della ditta Centoducati. L'azienda ha come bacino di utenza principale le città di Altamura e Gravina, ma ha calamitato su di sé il gradimento di clienti della vicina Basilicata e di numerosi altri comuni dell'interland barese, nonostante la presenza di altri concessionari.Adesso, nel 2025 la Centoducati guarda all'evoluzione del settore e alle nuove tendenze del mondo dell'automobile, per non farsi trovare impreparata.Ci sono idee chiare sull'elettrico, ad esempio. "Siamo ancora all'inizio- dice Alessandro- ma, nonostante l'Europa stia spingendo, il cliente medio non è ancora propenso all'elettrico, sia per i grossi costi d'acquisto che per i tempi di attesa di ricarica, soprattutto qua al Sud poiché carenti di infrastrutture adeguate".Che ci sia la necessità di proporre auto con alimentazione alternativa ai carburanti tradizionali è chiaro a tutti, adesso bisogna capire quali saranno le proposte che avranno maggiore successo e che saranno in grado di essere sviluppate dalle case produttrici di veicoli. "Il futuro può non essere solo elettrico- continua Alessandro- sicuramente un'altra strada da seguire sono i carburanti alternativi". Resta il fatto che la richiesta dal punto di vista commerciale è ancora bassa. "Il cliente medio si vuole ancora affidare ai carburanti tradizionali come gasolio e benzina, con magari varianti ibride con supporti elettrici e trazione elettrica per un certo numero di chilometri. Ultimamente è in crescita la richiesta di auto a GPL, forse l'unica alternativa ad oggi, sia come carburante meno inquinante, sia come risparmio di acquisto alla colonnina".Altra frontiera del mercato delle concessionarie di automobili è quella del noleggio: nuova tendenza che si va sempre più diffondendo. Infatti- conferma Alessandro- "molte case costruttrici non cercano più di pubblicizzare l'acquisto dell'auto, ma cercano di noleggiarla, ovvero far pagare un canone mensile per un certo periodo di tempo per poi restituirla".Insomma, il mondo dell'auto non ha segreti per la concessionaria Centoducati: punto di riferimento degli automobilisti nell'area murgiana e non solo.