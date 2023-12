Con l'accensione delle luminarie inizia il "magico Natale"

Ore 18:00 "Note di Natale" sul sagrato della Cattedrale "S. Maria Assunta", in piazza Duomo - Concerto con il coro degli alunni delle classi V del VI C.D. "Don Lorenzo Milani", diretto da Tiziana D'Alesio. Il coro è accompagnato dalle musiche della fanfara del 7° Reggimento di Altamura, diretta dal capo Fanfara 1° Luogotenente G. Carozzo.

Ore 19:30 Accensione degli alberi di Natale e delle luci con festa e animazione, alla presenza dell'Amministrazione comunale. Sarà questa l'occasione per accendere anche il Villaggio di Natale, promossa dagli imprenditori altamurani.

Tra le strade di Altamura si potranno incontrare zampognari, marching band e animazioni itineranti su trampoli.

In piazza Duomo, inoltre, un importante gruppo di aziende altamurane ha realizzato una piccola oasi verde, accanto ad un abete di 11 metri.

Stasera iniziano le manifestazioni del Natale 2023 ad Altamura che quest'anno si prospetta molto ricco. E il nome è già promettente: "Un magico Natale".Questa mattina, in sala consiliare, si è tenuta la conferenza di presentazione, a cui hanno partecipato il Sindaco Vitantonio Petronella, l'Assessora alla Cultura Angela Miglionico, l'Assessore al Centro Storico Michele Mirgaldi, il Dirigente del IV Settore Berardino Galeota e il Direttore Artistico Alessandro Martello. La conferenza è stata moderata da Michele Denora. Presenti cittadini, associazioni, aziende, ecc. che hanno contribuito alla programmazione del Natale.Già a metà ottobre, il sindaco e tutta la giunta, in particolare grazie al lavoro dell'Assessorato alla Cultura in sinergia con l'Assessorato al Centro Storico e l'Assessorato alle Attività Produttive, hanno pubblicato l'avviso per acquisire proposte di sponsorizzazione da parte di soggetti terzi rispetto all'Amministrazione quali persone fisiche, enti pubblici, fondazioni, imprese, associazioni, parrocchie ed altri organismi di soggetti privati, per la realizzazione di allestimenti, installazioni, addobbi, eventi da realizzarsi in occasione delle festività del Natale 2023. Sono più di trenta i soggetti che hanno partecipato e che renderanno più vivo il centro storico. Alcuni eventi, rientranti nelle sponsorizzazioni, si son già tenuti nello scorso weekend.L'Amministrazione, inoltre, ha delineato un percorso di 1200 metri all'interno del centro storico per le luminarie previste nell'appalto pubblico, a cui si aggiungono luminarie artistiche fuori dal borgo antico.Inoltre, l'Amministrazione ha affidato, attraverso un bando pubblico, i servizi per la realizzazione di un calendario di eventi denominato "Un magico Natale" alla Wavents, con direttore artistico Alessandro Martello, conosciuto come regista del Carnevale di Venezia e come direttore artistico di Federicus. Il programma vede vie, piazze e claustri della città con oltre 60 eventi e più di 100 spettacoli nelle 16 giornate di programmazione. Saranno decine gli artisti, sia locali che provenienti da ogni parte d'Italia, che si alterneranno in quello che si preannuncia un grande palcoscenico a cielo aperto. Animazioni musicali, parate e animazioni, attività per i più piccoli, concerti di musica tradizionale e contemporanea, artisti di strada e racconti animati.Oggi si inizia così:Tutto il programma del Magico Natale è disponibile al link: https://comune.altamura.ba.it/index.php/en/novita/notizie/item/3012-pubblicato-il-programma-e-gli-appuntamenti-di-un-magico-natale