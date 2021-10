Completata la nuova giunta, assegnate le deleghe

Completata la nuova giunta comunale. La sindaca Rosa Melodia ha nominato oggi gli assessori Giovanni Lorè e Adriano Rocco Antonacci. Sempre oggi la sindaca ha assegnato le deleghe a tutti gli assessori. Raffaella Petronelli è stata nominata vice sindaca.E' in corso il consiglio comunale. Sono subentrati in aula i primi dei non eletti: Vito Cornacchia (Lista Più) al posto di Raffaella Petronelli e Giuseppe Tafuni (Sinistra in movimento) al posto di Vito Menzulli. Inoltre Massimo Iurino è stato eletto vice presidente del consiglio comunale.Melodia mantiene le deleghe a: Governance strategica del territorio; Bilancio; Ambiente; Protezione Civile.AssessoriRAFFAELLA PETRONELLI (Avvocato), Assessora e Vice Sindaco all'efficienza dell'azione amministrativa e affari generali:Personale e organizzazione; contenzioso; Ufficio del G.d.P.; contratti e appalti; affari generali, anagrafe, stato civile e servizio elettorale; ufficio relazioni con il pubblico (URP); anticorruzione e trasparenza; digitalizzazione dei servizi ai cittadini.VITO MENZULLI (Avvocato), Assessore Servizi sociali e sport:Piano sociale di zona; Politiche per l'inclusione; politiche per le persone migranti e la tutela dei minori stranieri; politiche per l'infanzia; pari opportunità e politiche di genere; servizi sociali, sportGIOVANNI LORÈ (geometra), Assessore all'Assetto e Governo del Territorio:Edilizia Privata e S.U.E. assetto e governo del territorio; P.U.G.ADRIANO ROCCO ANTONACCI (assistente sociale abilitato, Educatore in un centro diurno per persone con disabilità), Assessore alle Politiche Giovanili e all'Inclusione socialePolitiche per le persone con disabilità e non autosufficienti, Rapporti con associazioni di volontariato e con gli enti di programmazione e gestione dei servizi socio sanitari; Politiche attive del lavoro; Politiche giovanili; Piano eliminazione barriere architettoniche P.E.B.A.; contrasto alle dipendenze; politiche abitative.TOMMASO LORUSSO (artigiano parrucchiere), Assessore alla Polizia Locale e alla MobilitàPolizia Locale; Centro storico e Z.T.L.; mobilità urbana e trasporto pubblico locale, Attività produttive.SILVIO GALTIERI (ingegnere), Assessore ai Lavori PubbliciLavori pubblici, urbanizzazioni, strade, parcheggi e pubblica illuminazione; edilizia scolastica; politiche per il verde e l'arredo urbano; gestione e manutenzione del patrimonio e dei beni comuni; tutela del suolo, delle acque e dell'ariaMARGHERITA FIORE (avvocato), Assessora alla cultura, all'istruzione e al tempo liberoPolitiche culturali; servizi per il turismo; immagine e promozione della città; servizi per il tempo libero; biblioteche, archivi e musei; istruzione e diritto allo studio; democrazia partecipativa e processi di coesione sociale; salute e benessere degli animali; cooperazione e pace.