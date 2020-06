Commercio, saldi posticipati ad agosto

Per l'emergenza coronavirus che ha costretto le attività commerciali ad una lunga chiusura, la giunta regionale della Puglia ha posticipato la data di inizio dei saldi estivi all'1 agosto, adeguandosi alla decisione della conferenza Stato Regioni del 7 maggio scorso. L'anno scorso i saldi estivi in Puglia iniziarono il 6 luglio mentre quest'anno sarebbero partiti il 4 luglio.Invariata, invece, la data per il termine dei saldi, fissata al 15 settembre, fatta salva un'eventuale esigenza di variazione in base alla situazione epidemiologica. Con la stessa delibera l'esecutivo pugliese ha confermato il divieto di vendite promozionali, di norma non consentite in tutto il mese di dicembre e nei quindici giorni antecedenti l'inizio dei saldi di fine stagione.Se l'esercente intende effettuare una vendita di fine stagione o a saldo deve darne comunicazione al Suap del proprio Comune, almeno cinque giorni prima, indicando i prodotti oggetto della vendita, la sede dell'esercizio e le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.I saldi, comunque, ormai da anni sono una formula decisamente ridimensionata dalle nuove modalità di acquisto dei consumatori (e-commerce, vendite on line), dalle promozioni tipo "black friday". Sono ancora utili per ridurre gli stock di magazzino e aumentare un po' la liquidità grazie ai prezzi più bassi.