I commercianti ambulanti chiedono la riapertura dei mercati, anche in zona rossa. Sull'argomento i rappresentanti della categoria stanno incontrando i vertici della Regione e i sindaci.Un incontro si è tenuto al Comune di Altamura dove la delegazione dei commercianti (composta dal responsabile di Casambulanti e UniBat Savino Montaruli, da Mimmo Sinisi del comitato "Noi della piazzetta" e da Enzo Todisco della Casambulanti di Bisceglie) è stata ricevuta dalla sindaca Rosa Melodia."Un incontro che è stato il momento opportuno - dice Montaruli - per approfondire la delicata tematica della ripartenza dei mercati. La dura e persistente battaglia che CasAmbulanti sta portando avanti in tutte le sedi al fine di consentire la ripartenza dei mercati anche nelle aree definite zona rossa sta dando i risultati sperati. Infatti l'argomento è ora all'ordine del giorno non solo delle autorità regionali ma anche del Governo che ne sta discutendo e che nei prossimi giorni continuerà ad incontrare le delegazioni dei rappresentanti che nei giorni passati hanno manifestato in più parti del Paese, con il fulcro delle manifestazioni che si è concentrato nella città di Andria dove proprio CasAmbulanti, dopo un presidio permanente di cinque giorni, ha organizzato il raduno di centinaia di operatori del settore".Nel corso dell'incontro ad Altamura con la sindaca Rosa Melodia ed il segretario generale, Savino Montaruli ha relazionato in merito agli esiti dell'incontro avuto alcune ore prima con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e con l'assessore alle Attività Produttive della Regione Puglia Alessandro Delli Noci. Sulla base di queste prerogative CasAmbulanti ha chiesto alla sindaca Melodia di predisporre le condizioni per la ripartenza del mercato del sabato e di quelli rionali nella città di Altamura garantendo, anche in questa circostanza, la massima collaborazione perché tali mercati possano ripartire in sicurezza, nel rispetto delle linee guida regionali già tracciate.