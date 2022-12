Chiusura IV Novembre, parte la mobilitazione

Martedì 2 gennaio, i genitori e i bambini della scuola "IV Novembre" (chiusa da metà dicembre) terranno una manifestazione per sensibilizzare la comunità e le istituzioni a trovare "".Circa 600 bambini sono ancora senza aule dopo la chiusura immediata del plesso scolastico in viale Martiri. Finora le soluzioni alternative individuate riguardano l'utilizzo di spazi presso l'istituto "Viti Maino" e presso la scuola "Pacelli" ma non bastano per evitare i doppi turni e la didattica pomeridiana per la scuola primaria. Infatti al "Viti Maino" le aule disponibili necessitano di lavori di adeguamento.In mancanza di risposte e di certezze, dopo aver pazientato con fiducia ora le famiglie hanno deciso di rompere gli indugi e di manifestare. Il 2 gennaio si raduneranno alle 9.30 in viale Martiri, davanti all'ingresso della scuola "IV Novembre". Poi terranno un corteo. I bambini saranno presenti con gli zaini. La manifestazione è aperta a chiunque sia sensibile a questo problema che ora riguarda direttamente il primo circolo didattico ma è una questione che va risolta a livello cittadino. Infatti riguarda tutta Altamura dove anche altri edifici scolastici necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e sono sotto verifica di vulnerabilità sismica.