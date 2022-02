"Che tristezza i bus cittadini vuoti"

Alla posta di Altamuralife è pervenuta una lettera aperta di una cittadina di Altamura che interviene sul tema dei trasporti cittadini e della vita urbana, negli ultimi tempi piuttosto caotica per i numerosi cantieri, con l'intento di aprire una riflessione.Buongiorno, scrivo questa comunicazione perché da cittadina Altamurana mi vergogno per quello che accade ogni giorno per le strade. Le spiego meglio. La popolazione complessiva ad Altamura al 31 dicembre 2021 è pari a 70.355. Sicuramente ogni famiglia possiede almeno 2 macchine. Cosa succede per le strade Altamurane? Traffico, inquinamento, parcheggio inesistente. Le strade con tutti i lavori in corso sono impraticabili o dissestate. Per non parlare dell'aumento di qualsiasi carburante e manutenzione dei mezzi.Ma come ho affermato poc'anzi, io mi vergogno. C'è un motivo ben preciso. I bus cittadini ogni giorno girano per le strade completamente vuoti. Io non do colpe all'azienda di trasporti responsabili del trasporto cittadino, non do colpe a nessuno. Io credo che per poter fare la differenza in una città come la nostra, perché non è assolutamente piccola sia di dimensione che di popolazione, c'è bisogno di incentivare i mezzi cittadini. Bisogna poter dare la possibilità di potersi spostare in minor tempo possibile in qualsiasi parte della città con i mezzi pubblici, così facendo c'è un beneficio in qualsiasi settore, l'inquinamento è minore, il traffico diventa inesistente, i problemi di parcheggio non esisteranno più.È importante pensare che con un minore inquinamento molte malattie neanche si presentino. Tutto questo si può fare, se prendiamo come esempio la nostra città vicina Matera che ha un buon metodo di trasporti cittadino. Quindi spero che con questa lettera possiamo fare la differenza. È necessario cambiare se vogliamo diventare una Città a tutti gli effetti. Grazie per l'attenzione.Antonella Pinto