Centro storico, dopo sostituzione impianti riparte la Ztl

Con ordinanza del comando di Polizia locale è stata disposta la riattivazione della zona a traffico limitato (ztl) corrispondente al centro storico di Altamura. Dal primo al 15 agosto la ztl è in pre-esercizio. Dal 16 agosto sarà funzionante a tutti gli effetti con efficacia delle sanzioni per i trasgressori.Gli occhi elettronici della ztl sono attivi dal 2008, con il divieto di accesso per i non autorizzati in alcune fasce orarie e nei giorni festivi (domenica compresa). La zona a traffico limitato corrisponde al perimetro della città vecchia, con l'eccezione di piazza Matteotti e vie limitrofe.L'infrastruttura tecnologica presente ai varchi in ingresso e in uscita è stata sostituita con nuovi impianti omologati. Installato un sistema conforme alla nuova normativa che prevede anche la possibilità di sanzionare ciclomotori e motoveicoli, oltre alle auto, tramite lettura di targhe. Della sostituzione è stata informata la direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'impegno del Comune a esercitare un periodo di pre-esercizio. Allo scadere delle due settimane, quindi esattamente dal 16 agosto, l'esercizio dell'impianto diventa "valido ed efficace con tutti gli effetti che ne conseguono". La riattivazione è stata stabilita con ordinanza del comandante di Polizia locale, Michele Maiullari.Restano ferme le disposizioni contenute nell'ordinanza del 2011 con cui venivano fissate le modalità di funzionamento della ztl. In mancanza di autorizzazione non si può accedere, per divieto di transito, le domeniche e i festivi (dalle ore 10 alle 24); nei giorni feriali dalle ore 19.30 alle ore 22.00 nel periodo dell'ora solare e dalle ore 19.30 alle ore 24 nel periodo dell'ora legale. I varchi in piazza Unità d'Italia e in piazza Resistenza sono sempre attivi, quindi non si può transitare, con eccezione di autorizzati, mezzi di soccorso, veicoli di polizia e forze dell'ordine, mezzi della raccolta dei rifiuti e servizi essenziali.Le scritte sul display luminoso (Ztl attiva o Ztl non attiva) danno indicazioni in tal senso. Gli orari sono riportati, inoltre, sulla segnaletica fissa.