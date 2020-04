Carabinieri consegnano i tablet agli studenti

Come fare per consegnare i tablet per la didattica a distanza in cento famiglie di Altamura e di altri dieci città? Questo il problema che si è presentato per l'istituto superiore "De Nora". Le scuole sono chiuse ma l'anno scolastico è validamente in corso, con tanto di formazione "da remoto". In molti casi i nuclei familiari non sono dotati dei dispositivi elettronici, talvolta perché ci sono più figli che fanno la didattica a distanza.Ma con le disposizioni per il contenimento del "coronavirus", non si può uscire di casa. E così è nata una sinergia tra istituzioni.Il problema è stato risolto grazie alla collaborazione dei Carabinieri di Altamura. Infatti la Compagnia si è resa disponibile a consegnare i tablet alle varie famiglie. Non solo ad Altamura, pure a Gravina in Puglia, Santeramo in Colle, Cassano delle Murge, Spinazzola, Toritto, Grumo Appula, Palo del Colle, Bitetto, Poggiorsini e Irsina. La scuola ha chiesto supporto per poter garantire agli studenti di esercitare il diritto allo studio.​Gli strumenti saranno assegnati in comodato d'uso per tutta la durata dell'emergenza sanitaria in atto e restituiti solo al termine delle attività didattiche a distanza.