Cambiano gli orari dei bus navetta per l'aeroporto

Il Comune di Matera ha modificato gli orari dei bus navetta. Il servizio, iniziato il 21 luglio, terminerà il 9 novembre. Le corse effettuano la fermata anche ad Altamura in via Matera.Gli orari aggiornati con decorrenza dal 25 ottobre prossimo e fino al 9 novembre (data in cui termina il servizio del Comune) sono i seguenti:- Partenza da Matera Centrale ore 8,00 – fermata ad Altamura 8.35 - arrivo a Bari Palese ore 9,25- Partenza da Matera Centrale ore 9,30 – fermata ad Altamura 9.55 - arrivo a Bari Palese ore 10,45- Partenza da Matera Centrale ore 14,00 – fermata ad Altamura 14.25 - arrivo a Bari Palese ore 15,15- Partenza da Matera Centrale ore 19,30 – fermata ad Altamura 19.50 - arrivo a Bari Palese ore 20,50- Partenza da Bari Palese ore 11,00 – fermata ad Altamura 11.50 - arrivo a Matera Centrale ore 12,15- Partenza da Bari Palese ore 12,30 – fermata ad Altamura 14.50 - arrivo a Matera Centrale ore 15,15- Partenza da Bari Palese ore 16,50 – fermata ad Altamura 17.40 - arrivo a Matera Centrale ore 18,05- Partenza da Bari Palese ore 23,00 – fermata ad Altamura 00.00 - arrivo a Matera Centrale ore 00,25Nel frattempo la Regione Basilicata ha istituito un altro servizio di bus navette da Matera per l'aeroporto. A questo, inoltre, si aggiunge il servizio istituito dalla Regione Puglia. Quindi la linea è servita molto bene dal trasporto pubblico.