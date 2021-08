Caldo: temperature in calo ma sono ancora giorni da bollino rosso

A conferma delle previsioni sulla settimana più calda dell'estate, altre giornate da bollino rosso sono previste nel nostro territorio secondo i bollettini aggiornati del Ministero della salute.Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.Anche oggi e domani - 12 e 13 agosto - Bari è da bollino "rosso" (livello 3). Il livello 3 (rosso) indica condizioni di emergenza - ondata di calore - con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.I consigli sono quelli consueti a non uscire nelle ore più calde, a restare in luoghi freschi, a bere acqua per non disidratarsi, ecc.Secondo la Protezione civile della Puglia, a partire da oggi, "le temperature, ancora da elevate a molto elevate, subiranno una progressiva diminuzione".Ieri ad Altamura la percentuale più alta registrata è stata 33.9 gradi alle ore 15. In serata l'aria è stata rinfrescata da vento e pioggia.