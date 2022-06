Bollino rosso per le ondate di calore

Un caldo da bollino rosso. Lo prevede per Bari la giornata di mercoledì 29 giugno il Ministero della salute con i bollettini sulle ondate di calore. Mentre oggi e domani il bollino è arancione.Per "livello 2 arancione" il Ministero della salute intende: "Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili", cioè le fasce della popolazione più vulnerabile per età o patologie.Per "livello 3 rosso" il Ministero intende: "Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi".La Protezione civile raccomanda la necessaria attenzione a proteggere se stessi e le persone assistite, ricordando di tenere i consueti comportamenti di prevenzione del rischio.