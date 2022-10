Bollette del gas, si valutano degli sconti

Al Consiglio regionale della Puglia, nelle competenti commissioni, sono state presentate delle proposte per poter arrivare a degli sconti sulle bollette del gas a favore dei pugliesi. Ciò, per contenere i rincari che penalizzano imprese e famiglie. Nell'ultimo periodo il prezzo del gas è in discesa ma occorre ancora attutire i precedenti incrementi né va dimenticato che la situazione internazionale è fortemente instabile.In Basilicata, grazie ad un accordo con le multinazionali che estraggono gas e petrolio, la Regione ha deciso di azzerare il costo "Spera per il gas naturale" che in bolletta vale oltre la metà dell'importo complessivo. Come? Sarà la Regione stessa a farsi carico degli oneri economici, utilizzando i fondi che le compagnie versano per le cosiddette compensazioni ambientali. Vale a dire i fondi che vengono trasferiti alle casse pubbliche per ripagare i cittadini lucani degli impatti ambientali dovuti alla presenza dei Centri oli per le attività estrattive. In Basilicata il beneficio economico riguarda le utenze domestiche e quelle pubbliche (le imprese no).Anche in Puglia ci sono infrastrutture strategiche, come i gasdotti. Quindi si vuole applicare lo stesso criterio delle compensazioni ambientali per ottenere degli sconti in bolletta.Tutto è ancora da verificare. Ad esempio bisogna capire se i fondi sono sufficienti per un periodo lungo o soltanto per un abbattimento "una tantum" dei costi (cioè solo su una bolletta). Le prime risposte sono attese il 18 ottobre in Consiglio regionale.