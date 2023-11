Autorizzato dalla Regione un parco eolico ad Altamura

Dopo l'istruttoria degli uffici ambientali, la giunta regionale della Puglia ha dato parere favorevole di compatibilità ambientale per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Altamura, nella zona di confine con Matera. Il progetto prevede quattro aerogeneratori, per una potenza complessiva di 12 MW.Nell'area sud, compresa tra Altamura, Gravina e Matera sono diverse le istanze presentate per realizzare parchi eolici con torri di nuova generazione.Se l'iter arriverà a conclusione in modo favorevole, sarà il primo parco eolico in territorio di Altamura. Nelle vicinanze del territorio altamurano ce n'è un altro che ricade in agro di Matera, località Ciccolocane, ed è ben visibile dalla strada statale 99.