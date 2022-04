Black Duck, il nuovo singolo del cantautore Anteros

Esce oggi, venerdì 15 aprile, "Black Duck" il nuovo singolo del giovanissimo cantautore pugliese ANTEROS (Phony Art Records / Believe Digital). Il brano è accompagnato da un videoclip, ideato e diretto dallo stesso Anteros, e disponibile su tutte le principali piattaforme streaming."Black Duck", prodotto presso i Sorriso Studios di Bari, è un brano che segna il nuovo corso artistico della giovanissima carriera del cantautore altamurano che torna a pubblicare un nuovo singolo dopo l'EP d'esordio "N.D.S.L." Un brano che alterna, per la prima volta nel percorso musicale di Anteros, strofe in italiano ad altre in inglese e in cui il cantautore racconta in maniera diretta una fase di cambiamento personale, strizzando l'occhio a sonorità d'oltreoceano."Ho deciso di mettere da parte ciò che ero in passato – Racconta Anteros - Bruciare ciò che ero prima e usare quelle ceneri per dipingere il mio corpo. Un brutto anatroccolo, perché è così che mi sento, anche se per molti può risultare banale. Non voglio cancellare l'Anteros di prima ma neanche restare legato a quella immagine di me. Questo è l'inizio di qualcosa che, soprattutto io, non avevo mai visto prima."Nato ad Altamura il 25 aprile 2000, Anteros inizia a suonare all'età di 8 anni, quando riceve in regalo da suo padre la sua prima chitarra. Da questo momento in poi tra lezioni private e sperimentazione, Anteros impara a suonare i più svariati strumenti musicali finchè, a 15 anni fonda la sua prima band rock progressive con la quale produce anche un disco. Due anni dopo inizia la carriera solista, scrivendo e componendo brani ormai lontani dal rock classico che lo ha accompagnato in infanzia e adolescenza e guardando, invece ai generi più attuali. Negli ultimi tre anni ha lavorato alla produzione del suo Ep di esordio e parallelamente ha avviato gli studi di regia cinematografica a Milano. Nel 2020 ha pubblicato il suo singolo d'esordio "Willie" e nel 2021 il suo primo EP "N.D.S.L" (Phony Art Records / Believe Digital) da cui è stato estratto il singolo "1000 Words".Guarda il videoclip: https://youtu.be/cyfDlIpqr58