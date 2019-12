Biandolino nuovo segretario del Partito Democratico

Al termine dell'assemblea svolta sabato il circolo altamurano del Partito democratico ha eletto in modo unanime il nuovo segretario: è Claudio Biandolino. Subentra a Francesco Gramegna che ha dato le dimissioni a settembre.Biandolino, 47 anni, ha una storia di lunga militanza negli ex Democratici di sinistra (di cui è già stato segretario) e nel Pd, inoltre è stato vicesindaco dell'amministrazione guidata dalla sindaca Rachele Popolizio negli anni dal 2001 al 2004.Il circolo ringrazia il segretario uscente, Francesco Gramegna, per il "proficuo lavoro svolto" e il presidente dell'assemblea cittadina, Pino Pignatelli, che dal 27 settembre ha assunto la reggenza. Nel corso della sua relazione, Biandolino ha sottolineato "la necessità di potenziare la collaborazione con tutte le forze politiche e sociali per stabilire obiettivi chiari, soprattutto in favore delle fasce più deboli". Ha inoltre chiarito che il ruolo del Pd cittadino sarà quello di "consolidare l'attività amministrativa offrendosi come forza politica aperta, plurale, riformista, il Pd continuerà a lavorare per rafforzare la coalizione di centro-sinistra per cambiare al meglio Altamura".