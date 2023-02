Associazioni a raccolta per la Consulta generale

Dopo l'istituzione della Consulta generale permanente delle associazioni, il Comune ha pubblicato un avviso per raccogliere le domande di partecipazione alla Consulta stessa da parte di tutte le associazioni. Essa è un organismo, senza finalità di lucro - con sede nel Comune di Altamura - che svolge un'attività consultiva e propositiva per il Consiglio Comunale. La sua attività è disciplinata dal regolamento approvato nello scorso luglio dal Consiglio comunale.All'avviso possono partecipare tutte le associazioni iscritte nell'Albo delle associazioni avente sede nel territorio comunale. All'atto dell'adesione (di durata biennale), gli aderenti dichiarano di accettarne le norme e i principi indicati nel regolamento che regolano la Consulta. La partecipazione e lo svolgimento di qualunque compito all'interno e per conto della Consulta è a titolo gratuito e non dà origine né diritto a rimborso o gettone di presenza.Le domande si presentano entro e non oltre le ore 12.00 del 20/03/2023, secondo le modalità indicate sul portale del Comune (www.comune.altamura.ba.it).