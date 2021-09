Aspre polemiche in consiglio comunale

Scambi reciproci di accuse in consiglio comunale nella maggioranza. La sindaca Rosa Melodia, che si è dimessa lunedì, non ha partecipato all'assise. Una discussione aspra in cui Italia in Comune ha rispedito alla prima cittadina le accuse di "tradimento" e "ricatto".Nella discussione ha aleggiato l'ipotesi di un governo cittadino con un'altra maggioranza. Argomento che è rimbalzato in tutti gli interventi e particolarmente in quello di Anna Lillo (Italia in Comune) e della minoranza. Dall'opposizione hanno ricordato le parole pronunciate dalla sindaca Rosa Melodia, all'atto delle dimissioni, in cui il suo discorso era apparso a tutti la conseguenza di una scelta definitiva di lasciare l'amministrazione comunale. Il gruppo che maggiormente sostiene la sindaca, Abc, con Massimo Iurino ha difeso le scelte di Rosa Melodia ed è apparsa ormai chiara e inevitabile la rottura nella maggioranza. A sostegno della sindaca in modo chiaro si è espresso anche Vito Menzulli (Sinistra in movimento)Per quanto riguarda la possibilità di una maggioranza diversa e del ritiro delle dimissioni da parte della sindaca, sull'asse Altamura-Bari ci sono stati numerosi colloqui e incontri. Ma la situazione non è ancora chiara.La seduta poi è finita per mancanza del numero legale: in aula sono rimasti solo i rappresentanti dell'opposizione che sono intervenuti più volte nel corso della seduta (Gallo, Laterza, Lorusso, Marroccoli, Saponaro, Scarabaggio). Il consiglio si riunisce di nuovo domani.