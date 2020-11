Arrivano altre sei unità alla compagnia dei carabinieri

Sei nuove unità arrivano dalla prossima settimana per rinforzare l'organico della Compagnia dei carabinieri di Altamura, per essere assegnati alle stazioni locali. La Compagnia di Altamura è impegnata in 5 Comuni (Altamura, Gravina, Cassano, Santeramo, Poggiorsini).La notizia è stata comunicata dalla deputata Angela Masi (Movimento 5 stelle): "Nonostante l'inevitabile ritardo causa covid - dice - ho finalmente avuto in queste ore l'importante notizia. Mi è stato infatti comunicato che al territorio sono stati destinati 6 nuovi carabinieri, 3 presso la Stazione di Altamura, 2 a Gravina e 1 a Cassano. I rinforzi all'organico, che arriveranno la prossima settimana, potrebbero essere nel tempo implementati: insomma, l'Arma ha recepito le istanze di questo territorio in termini di sicurezza"."I comitati di quartiere, (come ad esempio "Trentacapilli"), e gli stessi cittadini - aggiunge - mi hanno più volte contattato nei mesi scorsi perché preoccupati per l'aumento di furti e microcriminalità. Raccogliendo queste istanze avevo coinvolto il ministero ed anche il prefetto di Bari, sollecitando il potenziamento delle forze dell'ordine. Sono dunque particolarmente soddisfatta di quanto il sottosegretario agli interni del Movimento 5 Stelle Carlo Sibilia mi ha comunicato: lo ringrazio per l'interessamento e per l'attenzione che ha riservato alle nostre richieste così come ringrazio tutte le parti che hanno portato a questo primo risultato".