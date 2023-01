Arresti ad Altamura, il plauso dell'on. Sasso ai Carabinieri

"Esprimo il mio doveroso ringraziamento all'arma dei Carabinieri di Altamura, guidata dal Maggiore Bochicchio per la brillante operazione che ha portato all'arresto di due individui e al rinvenimento di armi e di numeroso materiale rubato, provento di una ventina di furti avvenuti negli ultimi mesi". Lo afferma l'on. Rossano Sasso, dopo l'indagine che ha portato al ritrovamento di un box condominiale in cui erano nascoste armi, auto rubate e refurtiva proveniente da almeno venti furti."L'opera di prevenzione e controllo del territorio svolta nelle ultime settimane è risultata vincente - ha aggiunto Sasso - i cittadini di Altamura ringraziano. Ma non basta: come ho già fatto nella scorsa legislatura quando mi impegnai con successo a far trasferire ad Altamura più uomini, ho già chiesto un ulteriore sforzo in questo senso al Sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, che presto sarà qui da noi in visita alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine. La lotta per la sicurezza della nostra città è e sarà per me sempre una priorità".