Aperto il tratto di Mellitto, il raddoppio della statale 96 è completo

L'Anas ha aperto al traffico un nuovo tratto della strada statale 96 ''Barese'' tra Grumo Appula e Toritto in provincia di Bari. Con questa apertura si completa il raddoppio dell'itinerario interregionale Bari-Matera di circa sessanta chilometri.Il nuovo tratto, che ha una lunghezza complessiva di quasi 5,5 km, rientra nei lavori di realizzazione del nuovo itinerario Bari-Matera dal km 93,598 al km 99,043. Nel dettaglio, l'apertura al traffico riguarda anche lo svincolo in direzione Matera per la zona industriale di Grumo Appula (tra il km 96,160 e il km 95,900). In direzione Bari è aperto lo svincolo d'uscita per la stazione Fal (km 96,580) e la rampa d'immissione sulla strada statale 96 (km 96,720).E' consentito il traffico veicolare sulla nuova strada per l'intera lunghezza del lotto a doppio senso di marcia con un divieto di sorpasso e un limite massimo di velocità a 80 km/h. Tale limite consentirà il completamento delle opere complementari e la definitiva conclusione dei lavori. La limitazione sarà attiva fino a venerdì 15 maggio e interesserà tutti gli utenti.