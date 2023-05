Antonio Petronella: "Costruire una città migliore e più sicura per tutti"

Il candidato sindaco Petronella ha ringraziato i cittadini di Altamura per la partecipazione alle iniziative organizzate in data 2 Maggio da "Altamura in Dialogo" presso l'ABMC e dall'"Associazione Murgiana Imprenditori (AMI)" presso Villa Belvedere. I candidati alla carica di Primo cittadino si sono confrontati per la prima volta su diversi temi, come urbanistica, verde, cultura, mobilità, sviluppo, zona industriale."I momenti di dialogo e gli scambi di opinioni sono fondamentali per costruire insieme il futuro della nostra città", ha sottolineato il candidato Petronella. In particolare, l'evento dell'AMI ha visto una folta partecipazione di imprenditori locali e cittadinanza ed è stato un'occasione di confronto e discussione per l'evoluzione della città. "Il nostro obiettivo è costruire insieme una città migliore e più sicura per tutti, grazie alla vostra partecipazione e alle vostre proposte faremo la differenza", ha concluso il candidato Petronella.