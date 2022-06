Altri incendi in campagna, danni ai terreni coltivati

Si prospetta una settimana difficile nella campagna di lotta al fuoco per le elevate temperature. Già oggi i vigili del fuoco e la protezione civile, insieme ai volontari, sono stati allertati per tre interventi.Nella zona di via Cassano vecchia, nelle contrade Corrente e Sant'Andrea, le fiamme hanno bruciato alcuni seminativi. I tempestivi interventi hanno permesso di limitare i danni che, però, ci sono stati per i produttori agricoli.Le cause sono da accertare. La guardia resta alta perché la propagazione delle fiamme è favorita quando c'è forte caldo ed è sospinta dal vento.Qualche giorno fa si erano manifestate le prime avvisaglie di un'estate che si prospetta rovente con gli incendi ad Altamura e Santeramo