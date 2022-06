Negli ultimi due giorni si sono registrati due incendi nelle campagne tra Altamura e Santeramo. Il primo, più vasto, in località Jazzone a Santeramo, con danni ad alcune coltivazioni di grano. Il secondo, ieri pomeriggio, ad Altamura, a circa un km dalla città, nei pressi del mattatoio, con un'area percorsa dal fuoco di circa 5000 metri quadrati.Le temperature di questi giorni superiore ai 30 gradi e le folate di vento caldo sono stati elementi propizi affinché il fuoco delle sterpaglie potesse prendere il sopravvento in una zona fortemente antropizzata considerato che ci sono insediamenti produttivi. Tempestivo ed efficace l'intervento di ieri pomeriggio da parte del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile coordinato dall'omonimo Servizio incardinato nel Comando di Polizia Locale di Altamura che coordina tutti gli interventi interfacciandosi col distaccamento dei Vigili del fuoco di Altamura.Nessun danno agli insediamenti produttivi e case presenti nella zona poiché la prontezza e preparazione dei volontari intervenuti con un mezzo dotato di una cisterna di 400 litri di acqua ha evitato il peggio. "Per questo tipo di interventi – riferisce l'attuale responsabile del Comando Polizia Locale Altamura d.ssa Maria Paola Stefanelli- ci avvaliamo oltre che del nostro Servizio di Protezione Civile, diretto in maniera esemplare dal commissario Angelo Tragni che coordina gli interventi del Gruppo, anche di altre associazioni di volontariato tra cui l'Anpana e l'Anps con i cui coordinatori, l'altro giorno, si è tenuta una riunione preliminare mettendo a punti gli ultimi dettagli del Piano Antincendio comunale così come richiesto dalla sezione di Protezione Civile della Regione Puglia". "Nelle giornate di maggior calore – riferiscono dal Comando- attiveremo due/tre pattuglie che monitoreranno le zone in cui si concentrano le aree boscate nel nostro territorio che è uno dei più vasti della Puglia"