Altamura protagonista, un incontro su transizione ecologica

"Negli ultimi mesi il mondo agricolo e industriale si sono confrontati con elementi di riflessione che devono essere considerati per poter individuare migliori opportunità per il territorio. Sostenere gli investimenti nel rispetto del paesaggio richiede regole e idee chiare perché si possa essere attrattivi e fare della transizione ecologica l'occasione per avviare una nuova economia". Lo afferma la coalizione Altamura protagonista.La coalizione Altamura Protagonista coglie la necessità territoriale di avviare una tavola rotonda e un dibattito coinvolgendo tutte le principali parti interessate per dare un maggiore contributo alla discussione.Il direttivo di Altamura Protagonista si è riunito nella giornata di Giovedì 28 Aprile 2022 alla presenza dei referenti politici Luigi Lorusso, Antonello Laterza, Carlo Scarabaggio, Nicola Natuzzi, Anna Lillo, Vito Dibenedetto, Michele Forte, Antonio Petronella, Lorenzo Attivissimo, Nina Dibenedetto, Gino Perrucci, Nicola Tafuni, Nico Dambrosio, Vito Casiello, Antonello Stigliano e Nicola Preite. Durante l'incontro i referenti politici hanno convenuto di individuare nella seconda decade di Maggio il periodo in cui si terrà l'incontro in oggetto. Nei prossimi giorni sarà resa pubblica la data e il programma dell'evento."