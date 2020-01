Altamura presente alla marcia della legalità a Foggia

Altamura risponde "presente" all'invito di don Luigi Ciotti, fondatore dell'associazione contro le mafie "Libera", di riunirsi questo pomeriggio a Foggia ed essere in tanti per dare una risposta civile alla criminalità organizzata che ha di nuovo alzato il tiro nel capoluogo dauno con delitti e ordigni.Per il Comune di Altamura hanno partecipato la Sindaca Rosa Melodia ed una rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, l'assessore Francesca Cangelli, i consiglieri Massimo Iurino, Marica Longo ed Alessandro Cornacchia. Nel corteo pure il gonfalone della città di Altamura.L'Anci Puglia ha aderito in modo compatto per lanciare un segnale di legalità.La manifestazione si è conclusa con le parole di don Luigi Ciotti a unire le forze e mostrare il volto pulito della legalità per contrastare la criminalità in tutte le sue espressioni.