Altamura città "autism friendly"

Creare una città con meno barriere sociali per le persone con disturbi dello spettro autistico. Un cambiamento di approccio e di sensibilità da parte della comunità locale è l'obiettivo di una mozione per trasformare Altamura in una città "Autism friendly", approvata nei giorni scorsi dal consiglio comunale.Città "amichevole" vuol dire essere capace di includere e coinvolgere le persone autistiche in tutti i luoghi e i contesti della vita sociale. I grandi cambiamenti partono dalle piccole cose.Con il documento approvato dall'assise, si impegna l'amministrazione comunale a preparare e firmare un protocollo di intesa "con il coinvolgimento delle associazioni del territorio per far aderire il Comune di Altamura al circuito delle città "autism friendly". Lo scopo è di rendere più accogliente la comunità di Altamura, coinvolgendo Istituzioni, esercizi commerciali, strutture ricettive, anche attraverso attività formative, per una maggiore integrazione nella vita sociale dei cittadini affetti da disturbi dello spettro autistico".Da oltre un anno opera l'associazione "Altamura autism friendly", di cui è presidente Savino Ciciolla. L'associazione ora auspica "il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, scuole, associazioni di categoria, associazioni di volontariato e onlus, per rendere la vita quotidiana dei ragazzi/adulti speciali priva di ogni forma di discriminazione e/o impedimento allo svolgimento delle attività di crescita ed integrazione sociale. Per l'attuazione del progetto si stabilirà un protocollo d'intesa tra Comune di Altamura e Asl Bari - Distretto socio-sanitario Bari 4, che dovrà fornire il personale specializzato, vedasi neuropsichiatri, psicologi, pedagogisti, atto alla svolgimento di corsi di formazione della comunità tutta, oltre al coinvolgimento nell' ambito scolastico".In consiglio comunale la proposta è stata presentata da 14 consiglieri (Massimo Iurino, Marcantonio Colonna, Alessandro Cornacchia, Marco Rifino, Maria Carmela Longo, Antonio Cappiello, Vito Dibenedetto, Vito Tafuni, Giovanni Saponaro, Raffaele Rella, Mario Castoro, Nunzio Monitillo, Raffaella Petronelli e Davide Calabrese) ed è stata approvata all'unanimità dei presenti.