Altamura al centro, staffetta fra Lorusso e Tafuni

In consiglio comunale staffetta nel movimento Altamura al centro: Tommaso Lorusso si è dimesso, per assumere il compito di organizzare il movimento a livello locale, e subentra il primo dei non eletti Vito Tafuni. Il movimento fa riferimento a Sud al Centro di Anita Maurodinoia, nuovo assessore ai trasporti della giunta regionale della Puglia."La scelta delle dimissioni - scrive Lorusso nella sua nota di dimissioni - avviene all'interno del più ampio progetto politico di costituzione del Movimento Politico Altamura al Centro, con la trasformazione della lista in un riferimento costante e permanente per la città ed i nostri elettori. Avendo assunto il ruolo di segretario cittadino del movimento, nonché di referente per l'intero territorio della Murgia, ho sentito l'obbligo di profondere il massimo impegno per l'allargamento della base del movimento, per confermarne la centralità nella vita politica di Altamura."Con le mie dimissioni - aggiunge Tommaso Lorusso - dopo 15 anni di partecipazione ai lavori dell'Assise, il Movimento da un segnale di massima partecipazione e condivisione delle tematiche, da sempre al centro della propria azione, consentendo a tutti coloro che hanno scelto di collaborare e partecipare al progetto di poter esprimere le proprie attitudini e finalizzare l'impegno profuso nelle competizioni elettorali. Con il ritorno in consiglio di Vito Tafuni, siamo certi di apportare nuove energie positive alla nostra azione amministrativa. Le mie dimissioni non rappresentano una rinuncia alla politica, ma un nuovo impegno per la città ed il territorio".