Al via i lavori nel centro storico

È stato firmato il contratto per l'esecuzione dei lavori di sistemazione e valorizzazione della viabilità di connessione fra piazza Matteotti e Monastero del Soccorso, denominato progetto "Agorà". Entro fine gennaio è prevista la consegna dei lavori.Sono in programma, per un importo di 1 milione e 400 mila euro, i lavori di recupero della pavimentazione originaria, di sostituzione della pavimentazione dove non è possibile il recupero, nonché la realizzazione dei sottoservizi (ad esempio l'impianto fognario). Gli interventi - in verde nella mappa - riguardano il tratto comparto A (Via Vincenzo Sabini - Via Bisanzio Filo - Via Conservatorio Carmine) e il tratto comparto B (Via Santa Lucia - Via Vincenzo Lavigna - Via Cristoforo Colombo).Sempre nel centro storico verrà effettuato un altro analogo intervento pubblico, il progetto "Rigenera Altamura" per cui sta lavorando la commissione di valutazione delle offerte. Riguarda la complessiva riqualificazione, per un importo pari a 5 milioni di euro, del borgo antico, in alcune piazze e vie (in rosso nella mappa).Ai programmi Agorà e Rigenera si aggiunge un terzo cantiere pubblico nel "cuore" della città, vale a dire la ripavimentazione di corso Federico II di Svevia di cui è stato approvato lo studio di fattibilità.