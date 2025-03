Al Comune si allarga la maggioranza con Azione civica

Ora è ufficiale. Azione civica entra a far parte della maggioranza. Se ne è parlato anche in consiglio comunale ma finora non c'era niente di ufficiale. Poco fa il sindaco Vitantonio Petronella ne ha dato notizia certa."Dopo una riflessione politica approfondita e un confronto costruttivo - ha scritto - è maturata la scelta di ampliare la squadra di governo con l'ingresso del gruppo di Azione Civica nella maggioranza. Questa scelta è nata dalla volontà politica di includere, nelle decisioni amministrative, nuove forze, capaci di dare un ulteriore contributo concreto al governo della città e allargare la rappresentatività della cittadinanza. Il gruppo politico di Azione Civica ha espresso la volontà di contribuire nell'ambito sportivo, turistico e di marketing del territorio, settori che rappresentano importanti asset strategici della comunità, in continuità con le linee di mandato e le progettualità avviate."Va evidenziato - ha aggiunto Petronella - il senso di responsabilità dimostrato dai consiglieri di Azione Civica nel collaborare alla mia elezione come rappresentante altamurano per la Città Metropolitana che, dopo dieci anni, ha dato il giusto riconoscimento ad Altamura, secondo Comune dell'Area Metropolitana di Bari. Devo riconoscere ai Consiglieri Denora, Genco e Ventricelli che, in diverse occasioni, si sono distinti dal mero ruolo di opposizione, per la capacità di proporre a questa Amministrazione indicazioni e soluzioni migliorative. Questo è un segno di una politica che vuole costruire un futuro migliore nell'interesse della nostra città".