Al Comune riparte il dialogo tra Pd e Melodia

Al Palazzo di città è ripartito il dialogo tra il Pd da una parte, la sindaca Rosa Melodia e le altre forze politiche dall'altra. Il malessere del Partito democratici sul "metodo di governo" è stato espresso in un documento reso pubblico negli scorsi giorni. La ricucitura dei rapporti politici, a quanto pare, è già in atto.Di recente i rappresentanti del Pd si sono assentati dalle attività consiliari (conferenze dei capigruppo e commissioni) e dalle riunioni di giunta. Il partito lamentava "un'azione di governo lenta, priva di confronto, condivisione" e connotata da "un metodo assolutistico". Tra i temi su cui il Pd presenta proposte ci sono la viabilità, il mattatoio comunale, le opere pubbliche, la gestione dei rifiuti, le politiche giovanili, le scelte legate alle ripercussioni sociali ed economiche della pandemia. Quanto alla viabilità uno dei temi posti è di risolvere il problema dell'attraversamento dei bus in alcune delle principali strade cittadine.Ritrovare la "pace" sarà importante in vista del prossimo consiglio comunale, convocato il 29 il 30 aprile, per l'approvazione del piano dei lavori pubblici, del bilancio di previsione 2021-2023 e del documento unico di programmazione. In quella sede - in videoconferenza - si vedrà se nella coalizione tornerà il sereno o se continueranno le tensioni.Intanto c'è un primo segnale di dialogo ritrovato. Lunedì mattina la sindaca e l'assessore al bilancio Mina Ricco insieme presenteranno il bilancio partecipativo 2021 per promuovere la partecipazione e la conoscenza del bilancio del Comune di Altamura, cioè la previsione di spesa e gli investimenti pianificati per il 2021.