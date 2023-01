Adeguamento sismico della scuola Ottavio Serena, aggiudicato l'appalto

Il Comune di Altamura ha aggiudicato l'appalto per i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado "Ottavio Serena" in via Giambattista Castelli. In prevalenza sono interventi edili di tipo strutturale. L'investimento è consistente: il quadro economico complessivo dell'opera è di 3.393.000 euro, di cui 2.500.000 euro messi a disposizione dalla Regione e l'altra parte (883.000 euro) di fondi comunali.I lavori sono stati affidati a una ditta di Isernia che ha presentato un ribasso di circa il 30 per cento. L'importo dei lavori, dopo il ribasso, è di 1.850.000 euro, più Iva, a cui aggiungere 138.000 euro (oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso). Nei lavori e nelle forniture sono compresi anche interventi per il superamento delle barriere architettoniche e per la realizzazione di un tetto fotovoltaico.Finora la procedura è stata piuttosto lunga. Basti pensare che il finanziamento della Regione rientra nel vecchio ciclo di programmazione comunitaria (Por Puglia 2014-2020). I tempi si sono protratti anche perché in corso d'opera è stato necessario adeguare i prezzi agli aumenti dei materiali di costruzione.Dal momento della consegna alla ditta, in base al capitolato i lavori dureranno 14 mesi. Con l'anno scolastico in corso e con la scuola "Pacelli" al momento condivisa di mattina e di pomeriggio con una parte delle classi della scuola "IV Novembre", non è ancora stato stabilito l'inizio dei lavori e probabilmente se ne parlerà in estate. Ma sono aspetti ancora da definire e su cui si dovranno attendere le comunicazioni formali.La scuola media "Ottavio Serena" è nella sede di via Castelli dal 1972 dove si trasferì dalla precedente collocazione in via Matera (ex scuola di avviamento professionale).