Abbandono dei rifiuti, sporcaccioni inquinano e cittadini pagano

Saranno gli altamurani a pagare il prezzo dell'inquinamento provocato dagli sporcaccioni che hanno trasformato le campagne e le periferie in un'immensa discarica a cielo aperto. Soldi pubblici per effettuare attività di rimozione e smaltimento di rifiuti speciali. In un biennio saranno spesi 150.000 euro dal Comune per il servizio di rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati.Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti è una piaga. Sono stati circa 150 gli illeciti amministrativi scoperti dalla Polizia locale con multe salate (600 euro ciascuna) e l'obbligo di ripulire i siti deturpati. Ma non basta. La Polizia locale ha calcolato la presenza di almeno 110 siti inquinati. Alcuni di questi sono stati più volte ripuliti e bonificati, come nel caso dell'area tra via Cassano e via Bari, ma qui dopo poco tempo sono nuovamente comparsi i cumuli di immondizia. L'altro grave fenomeno è quello degli incendi, più volte appiccati.Gli incivili si stanno spostando. Troppi occhi elettronici nella cintura periferica dove sono state posizionate le fototrappole. Così si allontanano dall'abitato ma non di molto. E per questo un supporto tecnologico utile è fornito dai droni.Doppia beffa. I costi ricadranno sulla collettività. E le quantità raccolte e poi smaltite faranno diminuire di qualche punto la percentuale di raccolta differenziata. Un danno per tutti, a cominciare da quello per l'ambiente con il riversarsi di gas e sostanze nocive sul suolo e con le emissioni di diossine provocate dalla combustione illecita dei rifiuti.