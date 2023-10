A breve inizio lavori per la riqualificazione in via Manzoni

Entro la fine di questo mese avranno inizio i lavori di riqualificazione in via Manzoni, nel tratto iniziale sino in piazza De Napoli. Lo hanno reso noto il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessore ai lavori pubblici Michele Mirgaldi sottolineando che "sono interventi molto attesi dai cittadini perché occorre ammodernare un'area urbana in cui, nel tempo, si sono verificati dissesti importanti al manto stradale e ai marciapiedi. Sono previsti interventi di sistemazione stradale, di miglioramento del verde pubblico, dell'arredo urbano e di pubblica illuminazione".La parte interessata dai lavori non potrà essere adibita ad area mercatale, per tutta la durata del cantiere. Pertanto ci saranno modifiche all'organizzazione del mercato settimanale del sabato che verranno esaminate insieme alle associazioni di categoria dei commercianti ambulanti in una riunione che a breve verrà convocata dall'Amministrazione comunale.