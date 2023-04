Sport e tempo libero: Giovanni Moramarco incontra i cittadini e le associazioni

Lunedì 3 aprile dalle ore 20.00, presso il Cineteatro Mangiatordi, il candidato sindaco di "Polis 2030" Giovanni Moramarco dialoga con le associazioni sportive di Altamura. La volontà è di costruire, insieme al contributo di tutti, un nuovo percorso per la città in cui lo Sport abbia una meritata centralità."Il dialogo - si legge in una nota - è necessario per ascoltare proposte, suggerimenti che vadano ad integrare il già ricco programma dell'agenda Polis2030. Lo sport è importante e molto sentito nella città di Altamura ed occupa un posto di rilievo nel programma elettorale del candidato sindaco Giovanni Moramarco".All'incontro è prevista la partecipazione del senatore Filippo Melchiorre, membro della Commissione Istruzione, Cultura e Sport del Senato della Repubblica. Modera Luigi Mininni, giornalista sportivo. L'invito a partecipare è rivolto ai cittadini e a tutte le associazioni sportive.