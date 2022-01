Servizio civile presso la Pro Loco: le domande si presentano entro il 26 gennaio

Sono 56.205 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari di servizio civile. Fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 2.818 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale e all'estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi. In particolare, dei 56.205 posti di operatore volontario, 54.181 sono i posti disponibili per i 2.541 progetti da realizzarsi in Italia e 980 quelli per i 170 progetti all'estero. Si aggiungono 37 posti nei 4 progetti finanziati dal PON-IOG "Garanzia Giovani" - Misura 6 bis) "Servizio civile universale nell'Unione Europea" e 1.007 posti nei 103 dedicati alla sperimentazione del Servizio civile digitale.Anche quest'anno, ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento che risponde ad uno o più obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda uno specifico ambito di azione individuato tra quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale. I programmi d'intervento sono, in totale, 566.Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a € 444,30.Larende noto che è possibile aderire al progetto presentato dalle Unpli (unione delle Pro Loco) dal titolo "Puglia: Cultura, leggende e tradizioni pugliesi" per le province di BAT, Bari e Foggia.