Pro Loco: calendario di appuntamenti e iniziative sino alla fine dell'anno

Evento in corso

La Pro Loco di Altamura, dando seguito alla sua programmazione nell'anno del suo 60esimo anniversario, organizza varie iniziative sino alla fine dell'anno.31 Ott-6 Nov 2022: mostra fotografica sul centro storico di Stefano Disabato, presso la sede della Pro Loco in piazza Repubblica;17 Nov 2022: presentazione del libro su Nino Rota a cura di Tino Sorino, presso la sede della Pro Loco in piazza Repubblica;26 Nov. 2022: evento "Legami di vino - Storie del Primitivo", con presenza di aziende vinicole, musica e degustazione, presso sala Belvedere (prenotazione obbligatoria ai numeri 342.1397201 - 335.496724);17-18 Dic. 2022: vendita di cuori al cioccolato per Telethon:18 Dic. 2022: evento musicale organizzato insieme alla Fidapa nella chiesa di San Domenico.