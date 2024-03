Poesie donate: presentazione della nuova edizione

Mercoledì 27 marzo, a partire dalle ore 18,00, nella Sala Consiliare del Comune di Altamura, nell'ambito dell'iniziativa "Libri a km 0" la Confconsumatori presenta la nuova edizione della raccolta "Poesie Donate" in cui sono pubblicate poesie di vari autori che hanno messo a disposizione i loro versi e scritti in modo gratuito. Il ricavato delle donazioni volontarie sarà devoluto in forma di buoni acquisto a famiglie particolarmente disagiate.La prima edizione di "Poesie donate" è stata realizzata nel 2022 in occasione della Giornata del dono e da quel momento la felice intuizione del presidente di Confconsumatori Michele Micunco è stata riproposta.La serata prevede le letture delle poesie. Inoltre sarà ricordato Lillino Calia, recentemente scomparso.