Truffe agli anziani, incontro della Confconsumatori per evitarle

Riprendono le iniziative della Confconsumatori di Altamura contro le truffe, soprattutto per informare gli anziani sui raggiri più frequenti da parte di malintenzionati. Le vittime prescelte nella maggior parte dei casi sono persone anziane sole, a cui giungono telefonate a casa per preannunciare delle consegne o visite inattese da parte di sedicenti addetti di servizi pubblici.Talvolta, invece, le vittime vengono avvicinate per strada da malviventi con la scusa di essere lontani parenti o avvocati. In tutti i casi - o se entrano in casa o se fermano le vittime per strada - l'obiettivo, con le scuse più disparate, è farsi consegnare i soldi. Tante persone, purtroppo, si fanno ingannare.Stasera, per il ciclo di incontri "Ti do una mano" della Confconsumatori, l'appuntamento è fissato alle ore 19.00 presso la parrocchia di San Michele Arcangelo. Proprio le parrocchie sono i luoghi scelti dall'associazione di tutela dei cittadini per parlare al pubblico e dare consigli e suggerimenti per evitare di incappare in disavventure. Perché può capitare a chiunque di diventare "obiettivo" dei truffatori e bisogna sapere il modo in cui agiscono così da non cadere nelle trappole.Dopo il saluto iniziale del parroco don Giuseppe Cifarelli, introduce l'incontro Michele Micunco, presidente della Confconsumatori di Altamura. Interviene Vito Giordano, criminologo informatico Sap - Felce Polizia di Stato. Coordina Nicola Corrado Salati. Spazio, ovviamente, viene dato alle domande dei partecipanti, per una migliore riuscita dell'iniziativa finalizzata soprattutto all'informazione.