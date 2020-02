Per il secondo anno la Confconsumatori di Altamura distribuirà un questionario sulla raccolta differenziata porta a porta, sempre con la formula dell'anonimato. Quarantadue sono i quesiti, alcuni già inseriti nel primo questionario più altri nuovi, con l'obiettivo di analizzare la situazione e fornire spunti di riflessione e suggerimenti che saranno girati alla Teknoservice (soggetto gestore) per perfezionare il servizio.L'associazione dei consumatori intende raccogliere i pareri dei cittadini, delle aziende e dei professionisti e per questo propone delle domande con lo scopo sia di conoscere il livello di gradimento sia di sapere in quali aspetti si possa ancora migliorare.La raccolta differenziata a domicilio - con i kit o i carrellati presso le utenze domestiche e non domestiche e con le piazzole dei bidoni raccoglitori presso le case sparse - è entrata a regime a giugno del 2018. L'anno scorso ad Altamura è stata raggiunta la percentuale del 70%.