Passeggiata guidata nel centro storico di Altamura

"Conoscere per valorizzare"I club Lions Altamura Jesce Murex e Murgia Archeologia Territorio accompagnano cittadini e visitatori alla ri-scoperta della città. La passeggiata guidata s'intitola: "Altamura: a spasso nel centro storico tra corti e claustri", con raduno alle ore 9.30 nel Monastero di Santa CroceAppuntamento in collaborazione con Arché e Arci stand by. La partecipazione è libera, per informazioni e prenotazioni: 349.2206769.