L'ora della terra, per 60 minuti luci spente: ad Altamura aderisce il Mudima

Si tiene oggi la 14esima edizione di Earth Hour, l'Ora della Terra: è la più grande mobilitazione globale del Wwf. Attraverso il gesto simbolico di spegnere le luci per un'ora - dalle 20,30 alle 21,30 di questa sera - unisce cittadini, istituzioni e imprese in un momento di raccoglimento globale per la pace, la protezione del clima e per il pianeta.All'iniziativa aderisce il Mudima - Museo diocesano dei matronei. Alle ore 20.30 vengono spente le luci del museo; opere e sculture del patrimonio sacro, custodito presso il Mudima, vengono illuminate con delle candele. Simboli di attenzione alle sorti globali del pianeta Terra.