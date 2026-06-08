Graziano Fiore, poeta gentile ucciso a 18 anni

"Graziano torna a casa". S'intitola così l'incontro in programma nel LiberHub Gianpiero Zaccaria di Altamura lunedì 8 Giugno alle ore 19,30. Graziano Fiore, figlio di Tommaso Fiore, nato ad Altamura nel 1925, è morto, per i suoi ideali di libertà, a solo 18 anni a Bari, nell'eccidio di Via Nicolò dell'Arca il 28 Luglio 1943, insieme ad altri giovani come lui. Dopo l'incontro tenuto al Liceo scientifico Federico II, il 14 Maggio, Paolo Comentale incontra la cittadinanza per raccontare la voce del giovane poeta con le sue poesie raccolte nel libro "Graziano Fiore poeta gentile" Ed. radici Future."Ci sono poeti che scrivono versi. E poi ci sono poeti che lasciano un segno nella storia".Lunedì 8 giugno, ad Altamura, la poesia incontra la memoria civile in un appuntamento speciale dedicato a Graziano Fiore, poeta, intellettuale e voce autentica dell'antifascismo.Presso il LiberHub "Gianpiero Zaccaria" sarà presentato il volume "Graziano Fiore. Poeta gentile", a cura di Paolo Comentale, un'opera che restituisce al pubblico la forza, la sensibilità e l'impegno culturale di un autore che ha saputo trasformare la parola in testimonianza e la poesia in strumento di libertà.Un incontro che è anche un ritorno simbolico a casa, nei luoghi e tra le persone che hanno condiviso il percorso umano e culturale di Graziano Fiore. Con Paolo Comentale dialoga Gemma Adesso, in un confronto che attraversa poesia, memoria, impegno civile e valori democratici, temi oggi più che mai necessari per comprendere il presente e costruire il futuro.