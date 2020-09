Giornate europee del patrimonio al museo archeologico di Altamura

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020 si celebrano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa. Il tema scelto quest'anno dal MIBACT "Patrimonio ed educazione: imparare per la vita", prende spunto da quello proposto dal Consiglio d'Europa "Heritage and Education – Learning for Life", per richiamare i benefici che derivano dalla esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella società moderna.La proposta, infatti, è quella di riflettere sul ruolo che la formazione ha avuto, e continua ad avere, nel passaggio di informazioni, conoscenze e competenze alle nuove generazioni, e sul valore che il sapere tradizionale può assumere in rapporto alle inedite sfide del presente e al crescente peso della moderna tecnologia.Nelle aperture diurne di sabato 26 e di domenica 27, i luoghi della cultura della Direzione regionale Musei Puglia osserveranno gli orari di apertura ordinari con i consueti costi d'ingresso e le agevolazioni e gratuità previste per legge.MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI ALTAMURADALLE ORE 19.00 ALLE ORE 22.00 (ULTIMO INGRESSO ORE 21.30):Terra di vita- premio letterario internazionale Altamura Demos 2019, in collaborazione con l'Associazione Altamura Demos. L'incontro è in programma nell'atrio del Museo Archeologico di Via Santeramo. Accesso gratuito.Prevista la partecipazione di 12 autori che presentano i loro testi, accompagnati dalle musiche appositamente composte e adattate da Nicola Montemurno e Giuseppe Basile. Partecipano all'evento Anna Ventricelli, presidente dell'Associazione Leggeredizioni e Cinzia Clemente, responsabile dell'Accademia Obiettivo Successo.Fasce orarie di ingresso: 19.00– 19.30– 20.00– 20.30 – 21.00 – 21.30Numero massimo di visitatori consentito (per fascia oraria): 20Prenotazione: consigliata allo 080 3146409 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30)DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 (ULTIMO INGRESSO ORE 12.30):Visite guidate gratuite alle sezioni allestite rivisitate nel periodo del lockdown, in collaborazione con società cooperativa IRISFasce orarie di ingresso: 09.00 – 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00– 12.30Numero massimo di visitatori consentito (per fascia oraria): 20Accesso: gratuitoPrenotazione: consigliata allo 080 3146409 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30)Contatti per richiedere informazioni sull'evento: 0803146409, [email protected] INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITA'Misure anti-contagio previste durante gli eventi:- Prima di accedere, il personale in servizio misurerà la temperatura corporea dei visitatori per assicurarsi che non sia superiore ai 37,5 °C;- I visitatori dovranno recarsi al sito muniti di mascherina;- Durante l'evento si dovrà rispettare il distanziamento fisico previsto, a tale scopo i posti a sedere saranno opportunamente distanziati;- Lungo i percorsi verranno disposti dispenser dedicati per la distribuzione di gel disinfettante;- L' ascensore verrà utilizzato da una persona per volta con l'obbligo di indossare sempre la mascherina (in caso di persone disabili è consentita la presenza di un accompagnatore sempre munito di mascherina);- Il personale di turno vigilerà sul rispetto delle normative di sicurezza (contingentamento degli ingressi e degli ambienti comuni, rispetto del distanziamento, ecc.).