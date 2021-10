Giornate del FAI: visite ai luoghi della comunità greca

Evento in corso

Per le Giornate d'autunno del Fai, sabato 16 e domenica 17 ottobre sono proposte delle visite guidate nei luoghi della comunità greca ad Altamura. Le visite iniziano in corso Federico II di Svevia, presso l'atrio Borsi.Ad accompagnare i visitatori ci sono gli alunni di due classi della scuola media "Mercadante".Un'altra occasione, da parte del Fai, per conoscere la storia della città.