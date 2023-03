Festa liturgica di San Giuseppe, messa con il vescovo e processione

Lunedì 20 marzo si tiene la festa liturgica di san Giuseppe. Le celebrazioni si tengono in Cattedrale, a cura della parrocchia guidata da don Angelo Cianciotta.Orari delle messe: 9.30 - 11.00 (presieduta dal vescovo Giovanni Ricchiuti) - 19.00;ore 10.30: benedizione del pane votivo, iniziativa in collaborazione tra associazione Santa Maria Assunta - Santa Irene e la Upsa Confartigianato;ore 20.00: processione, il corteo percorrerà parte del corso Federico II di Svevia e alcune vie del centro storico, per rientrare in Cattedrale.