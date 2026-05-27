Madonna del Buoncammino
Madonna del Buoncammino
Religione

Festa del santuario della Madonna del Buoncammino

sabato 30 maggio 2026 fino a martedì 2 giugno Evento in corso
Dal 30 maggio al 2 giugno 2026 il santuario della Madonna del Buoncammino tornerà ad essere cuore pulsante di fede, tradizione e condivisione con la quarta edizione della Festa del Santuario di Maria SS. del Buoncammino. Quattro giornate intense accompagneranno cittadini, pellegrini e visitatori in un percorso di spiritualità, devozione mariana, cultura popolare e partecipazione comunitaria, confermando il profondo legame che da sempre unisce Altamura alla Madonna del Buoncammino.

La manifestazione rappresenta molto più di una festa religiosa: è un momento collettivo in cui la città riscopre la propria identità, le proprie radici e il valore dello stare insieme attorno a simboli che appartengono alla memoria e alla storia della comunità altamurana. Il programma ufficiale prevede celebrazioni eucaristiche, rosari, pellegrinaggi, fiaccolata mariana, momenti musicali, apertura degli stand e appuntamenti popolari che animeranno il Santuario e l'area adiacente, coinvolgendo fedeli di tutte le età.

Particolarmente significativo è il coinvolgimento di numerosi giovani volontari che hanno scelto di impegnarsi attivamente nell'organizzazione della Festa. Un segnale importante, capace di testimoniare come le tradizioni religiose e popolari continuino ancora oggi a parlare alle nuove generazioni, trasformandosi in occasione concreta di servizio, appartenenza e partecipazione.

La Festa del Santuario nasce dalla collaborazione tra Murum Aps, il Santuario della Madonna del Buoncammino e l'Associazione Madonna del Buoncammino, unendo energie, idee e volontà comuni per valorizzare uno dei luoghi più amati e simbolici della città.

«Questa festa rappresenta il ritorno ad un senso autentico di comunità, dove fede, tradizione e appartenenza si incontrano, - spiega Padre Giacomo Paris, il rettore del Santuario. - Vedere tanti giovani impegnarsi con entusiasmo per il Santuario è il segnale più bello che queste radici sono ancora vive e meritano di essere custodite e tramandate».
Tra i momenti più attesi vi saranno la cerimonia di apertura di sabato 30 maggio, la Fiaccolata Mariana con il Quadro della Madonna, prevista domenica 31 maggio, la celebrazione presieduta dal Vescovo Mons. Giuseppe Russo del 1° giugno e la tradizionale Festa dei Camionisti del 2 giugno con la benedizione dei camion.
Altamura si prepara così a vivere quattro giorni di intensa partecipazione, nel segno della devozione mariana, della memoria condivisa e dell'orgoglio di una comunità che continua a riconoscersi nelle proprie tradizioni più profonde.
  • MURUM APS
  • Santuario Madonna del Buoncammino
  • Associazione Madonna del Buoncammino
Locandina
  • Madonna del Buoncammino
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