Concorso Borgo in fiore per allestimenti floreali di balconi e finestre nel centro storico

Balconi (prospicenti all'esterno e sulla pubblica via)

Davanzali (prospicenti all'esterno e sulla pubblica via)

Vetrine (all'interno dei locali e ben visibili dall' esterno)

Concorso "Borgo in fiore" dell'associazione B&B associati.Gli allestimenti dovranno essere realizzati entro e non oltre il 15 giugno 2022.Chi può partecipare?Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti o non residenti, ubicati nel Centro Storico di Altamura ed è totalmente gratuito. Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso nella propria abitazione o negozio, o b &b, di balconi, davanzali, verande e vetrine esposti verso l'esterno. Non possono essere inoltrate più richieste per una sola abitazione o negozio.Dove si potrà esporre?Gli allestimenti floreali dovranno essere ubicati, tassativamente all'interno del centro storico comprese le abitazioni prospicienti l'intero estramurale (Via dei Mille, Via V. Veneto, Piazza Unità d'Italia, Corso V. Emanuele, Corso Umberto, Piazza Resistenza, Via Garibaldi) e riguarderanno:Quali piante sono ammesse?I partecipanti potranno utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale o perenne, erbacea o arbustiva, e non artificiale (carta, plastica o altro materiale).Chi paga le piante?I costi di allestimento sono a totale carico dei partecipanti.Come si partecipa?Per partecipare occorre scaricare dalla pagina Facebook 'Altamura B&B Associati' il modulo di iscrizione, compilarlo e consegnarlo dalle ore 8,30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.00 alle seguenti edicole: 1) Ventricelli Piazza Santa Teresa; 2) Sallicano, corso Federico II; 3) Papermania corso Umberto I, 57. Dovranno successivamente realizzare una foto ed inviarla ai seguenti contatti: email: altamura.retebb@gmail.com, e Pagina Facebook "Altamura B&B Associati" che provvederanno a pubblicarla. Tra tutte le foto pubblicate, quella che avrà totalizzato più "Like" vincerà il concorso.Che tipo di foto sono ammesse?Non è la singola composizione ad essere elemento di valutazione ma la dimostrazione che quella pianta ha contribuito ad arredare ed abbellire una porzione della propria abitazione.Come si fa a vincere?I partecipanti dovranno far votare la propria foto pubblicata sulla pagina Facebook:"Altamura B&B Associati". Dovranno fornire la Via ed il numero civico dell'allestimento, utile a chi vorrà visionare dal vivo la composizione.Quando e come si terrà la premiazione?La data della premiazione sarà comunicata nel corso dell'evento. Saranno premiati i primi tre classificati per ciascuno dei tre settori, con una targa personalizzata durante un evento pubblico. L'Associazione Altamura BB associati rilascerà, inoltre, a tutti i partecipanti un attestato di benemerenza.