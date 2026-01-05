Locandina
Locandina
Concerti

Concerto in Masseria: serata di musica e raffinate atmosfere

lunedì 5 gennaio 2026 Oggi
"Concerto in Masseria" è l'appuntamento musicale previsto stasera (5 gennaio), alle ore 20:30, con ingresso libero. Presso "I Luoghi di Pitti - Masseria San Giovanni" si prospetta una serata di musica dal vivo immersa nella magia della masseria, con un viaggio artistico tra cinema e grandi emozioni: Morricone, Hans Zimmer, Piazzolla, Cohen e brani iconici della musica internazionale.

Protagonisti la violinista Vanessa Simone, la pianista Arianna Vicenti, la cantante Rosaria Lorusso (in arte Sarya) e Giuseppe Carlucci alle percussioni.
  • Concerto
  • Musica
  • I Luoghi di Pitti
Prossimi eventi a Altamura
Un magico Natale: programma di animazione sino al 6 gennaio 2026 Fino al 6 gennaio Un magico Natale: programma di animazione sino al 6 gennaio 2026
Altri contenuti a tema
Esibizione dell’orchestra delle donne in “scarpe rosse” Eventi e cultura Esibizione dell’orchestra delle donne in “scarpe rosse” Uno spettacolo voluto dal Rotary Club di Altamura e Gravina
In lutto il mondo delle steet band La città In lutto il mondo delle steet band Oggi i funerali di Nicola Castellaneta, fondatore della Euroband
Tre spettacoli musicali per la rassegna estiva Eventi e cultura Tre spettacoli musicali per la rassegna estiva Altamura in festival verso la conclusione
Musica: un premio dedicato ad Ezio Bosso Eventi e cultura Musica: un premio dedicato ad Ezio Bosso Iniziativa della Regione per ricordare l'artista
Musica: Vitiana canta le emozioni del distacco Giovani Musica: Vitiana canta le emozioni del distacco Con il brano Antartide
Giovane cantante altamurana premiata a Bologna Giovani Giovane cantante altamurana premiata a Bologna Borsa di studio per Elena Cozzo. Suona anche il piano
Musica: Saverio Mercadante nella storia del Conservatorio di Napoli Eventi e cultura Musica: Saverio Mercadante nella storia del Conservatorio di Napoli Un concerto a Sant'Agnello, nella penisola Sorrentina
Al teatro Mercadante “Concerto meditazione” Eventi e cultura Al teatro Mercadante “Concerto meditazione” Esibizione del coro della Diocesi “Non lasciatevi rubare la speranza”, in ricordo di papa Francesco le parole del vescovo, Mons. Giuseppe Russo
Bilancio demografico: popolazione in crescita ad Altamura
5 gennaio 2026 Bilancio demografico: popolazione in crescita ad Altamura
Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana
5 gennaio 2026 Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana
Volley: l'Altamura si riscatta in casa
4 gennaio 2026 Volley: l'Altamura si riscatta in casa
Oggi un mercato straordinario in via Manzoni
4 gennaio 2026 Oggi un mercato straordinario in via Manzoni
Elezioni regionali: la lista di Stea presenta ricorso
3 gennaio 2026 Elezioni regionali: la lista di Stea presenta ricorso
Asl Bari mette in guardia: attenzione ai messaggi truffa
3 gennaio 2026 Asl Bari mette in guardia: attenzione ai messaggi truffa
13
Atti vandalici nella villa comunale: ci sarà la denuncia
2 gennaio 2026 Atti vandalici nella villa comunale: ci sarà la denuncia
Volley A2: L'Altamura in cerca di riscatto
2 gennaio 2026 Volley A2: L'Altamura in cerca di riscatto
Decaro proclamato presidente il 7 gennaio
1 gennaio 2026 Decaro proclamato presidente il 7 gennaio
Cedimento di un traliccio, interrotta la statale 96
31 dicembre 2025 Cedimento di un traliccio, interrotta la statale 96
Finito il compito dei tecnici, sindaco nomina giunta politica
30 dicembre 2025 Finito il compito dei tecnici, sindaco nomina giunta politica
Piano emergenza per l'acqua, evitare gli usi non necessari
30 dicembre 2025 Piano emergenza per l'acqua, evitare gli usi non necessari
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.