Concerto in Masseria: serata di musica e raffinate atmosfere

"Concerto in Masseria" è l'appuntamento musicale previsto stasera (5 gennaio), alle ore 20:30, con ingresso libero. Presso "I Luoghi di Pitti - Masseria San Giovanni" si prospetta una serata di musica dal vivo immersa nella magia della masseria, con un viaggio artistico tra cinema e grandi emozioni: Morricone, Hans Zimmer, Piazzolla, Cohen e brani iconici della musica internazionale.Protagonisti la violinista Vanessa Simone, la pianista Arianna Vicenti, la cantante Rosaria Lorusso (in arte Sarya) e Giuseppe Carlucci alle percussioni.